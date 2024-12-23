Омск-Информ
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·Общество

Погода всю ночь не способствовала рассеиванию выбросов.
По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня в воздухе Омска накапливаются вредные вещества. Неблагоприятные метеоусловия для их рассеивания наблюдаются со вчерашнего вечера и длились до 09:00 сегодняшнего утра.
– На 23.12.2024 уровень загрязнения воздуха по городу в целом ожидается ночью и утром повышенный, днем пониженный, – сообщает УГМС.
Завтра уровень загрязнения, по прогнозу синоптиков, будет пониженным.
·Общество

Погода всю ночь не способствовала рассеиванию выбросов.
По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня в воздухе Омска накапливаются вредные вещества. Неблагоприятные метеоусловия для их рассеивания наблюдаются со вчерашнего вечера и длились до 09:00 сегодняшнего утра.
– На 23.12.2024 уровень загрязнения воздуха по городу в целом ожидается ночью и утром повышенный, днем пониженный, – сообщает УГМС.
Завтра уровень загрязнения, по прогнозу синоптиков, будет пониженным.