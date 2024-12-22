Омск-Информ
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·Происшествия

Возгорание тушат 19 спасателей.

Сегодня, 22 декабря, примерно в 21:03 стало известно о возгорании частного дома на 9-й Восточной в Центральном округе Омска.

Пожар на площади 70 квадратов тушат 19 сотрудников МЧС России, задействовав 5 единиц техники. Хозяин эвакуировался самостоятельно. По его словам, больше людей в доме не было.

Спасатели при тушении вытащили газовый баллон. Другие подробности пожара не уточняются.

·Происшествия

Возгорание тушат 19 спасателей.

Сегодня, 22 декабря, примерно в 21:03 стало известно о возгорании частного дома на 9-й Восточной в Центральном округе Омска.

Пожар на площади 70 квадратов тушат 19 сотрудников МЧС России, задействовав 5 единиц техники. Хозяин эвакуировался самостоятельно. По его словам, больше людей в доме не было.

Спасатели при тушении вытащили газовый баллон. Другие подробности пожара не уточняются.