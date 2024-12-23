Морозов в 2024 году больше не ожидается.

Наступившая неделя будет последней рабочей в этом году и продлится шесть дней – с 23 по 28 декабря включительно. Погода словно решила не портить омичам предновогоднее настроение. Морозов до конца календарного года не ожидается, а на протяжении всех рабочих дней будет стоять тепло.

Самым холодным днем этого периода станет понедельник, 23 декабря. Сегодня ожидается -10…-12 градусов, легкий юго-восточный ветер и небольшой снег в вечернее время. Уже завтра потеплеет до -5, и такая погода будет стоять до субботы. В четверг и пятницу немного похолодает, но к выходным температура воздуха снова повысится. Также ожидается небольшой снег.