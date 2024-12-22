Нападающий предпочел сохранить интригу. Однако по его ответу все стало ясно.

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис для своего телеграм-канала «Правый хват» спросил у 41-летнего нападающего Ильи Ковальчука о возвращении в «Авангард». В ноябре такие слухи активно муссировались в околохоккейной среде. Якобы форвард согласился играть за клуб при условии, если тренером вновь станет Боб Хартли.

Ковальчук ответил уклончиво, прозрачно намекнув, что приход в наставники Ги Буше его не вдохновил.

– Посмотрим. Я думаю, что в «Авангарде» произошло много изменений. Это очень правильно. Пришло много ребят, которые знают, как выигрывать, новый тренер. Так что «Авангард» еще многим потреплет нервы в плей-офф, – сказал Ковальчук.

Нападающий выиграл Кубок Гагарина вместе с «Авангардом» в сезоне-2020/21 – тогда команду возглавлял Боб Хартли, знакомый Ковальчуку по работе в НХЛ.