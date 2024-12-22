Омск-Информ
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·Происшествия

Машина выехала на встречку.

Сегодня в 06.05 стало известно о ДТП в Калачинском районе, на трассе Челябинск – Новосибирск.

Предварительно установлено, что 46-летний водитель «Сузуки» выехал на встречку, где столкнулся с большегрузом «Шакман» под управлением 35-летнего водителя.

В результате аварии водитель иномарки скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Проводится проверка.

·Происшествия

Машина выехала на встречку.

Сегодня в 06.05 стало известно о ДТП в Калачинском районе, на трассе Челябинск – Новосибирск.

Предварительно установлено, что 46-летний водитель «Сузуки» выехал на встречку, где столкнулся с большегрузом «Шакман» под управлением 35-летнего водителя.

В результате аварии водитель иномарки скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Проводится проверка.