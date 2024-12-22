Омск-Информ
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·Происшествия

Жительница Омской области врезалась в легковушку на встречке.

Вчера в 18 часов стало известно о ДТП в Кормиловском районе Омской области.

Сотрудники полиции установили, что 38-летняя женщина – водитель «Дэу Матиза» на дороге  Сыропятское – Калачинск выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Мицубиси» под управлением 35-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель автомобиля «Дэу Матиз» скончалась на месте происшествия. Судя по снимкам с места аварии, ее машина восстановлению не принадлежит и превратилась в груду металлолома. Водитель автомобиля «Мицубиси» доставлен в больницу. Проводится проверка.

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·Происшествия

Жительница Омской области врезалась в легковушку на встречке.

Вчера в 18 часов стало известно о ДТП в Кормиловском районе Омской области.

Сотрудники полиции установили, что 38-летняя женщина – водитель «Дэу Матиза» на дороге  Сыропятское – Калачинск выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Мицубиси» под управлением 35-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель автомобиля «Дэу Матиз» скончалась на месте происшествия. Судя по снимкам с места аварии, ее машина восстановлению не принадлежит и превратилась в груду металлолома. Водитель автомобиля «Мицубиси» доставлен в больницу. Проводится проверка.

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