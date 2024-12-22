К подготовке к отопительному сезону «Тепловая компания» проверяет всего 40 % своих труб: от избыточного давления остальные рассыплются.

Гендиректор АО «ТГК-11» Олег Хилько рассказал о состоянии тепловых сетей в Омске. Степень их износа такая, что горячая вода, идущая по трубам от ТЭЦ и котельных, буквально выливается по пути, как сквозь решето. В сильные морозы это может привести к остановке теплоснабжения города.

У «Омск РТС», структурного подразделения ТГК-11, на балансе числится 570 километров тепловых сетей, их физический износ на начало текущего года составил 67 %. Каждый год он увеличивается на 2,2–2,5 %.

– Мы уже отстали где-то на 330 километров сетей, не отремонтированных вовремя. Заложенных в тарифе средств, выделяемых на ремонт сетей, достаточно для замены только полутора километров сетей. Остальные деньги мы оставляем на непредвиденные ремонты. Чтобы остановить старение сетей, нужно в год менять порядка 11 километров, а это 700 миллионов рублей в год. Если мы хотим не остановить износ, а начинать избавляться от несвоевременного ремонта тепловых сетей, то нам следует обновлять 14–15 километров в год, а это уже почти миллиард рублей, – заявил Хилько в интервью «Коммерческим вестям».

От теплоисточников, принадлежащих ТГК-11, идут магистральные сети большого диаметра, внутри кварталов к ним подключаются трубы меньшего диаметра, которыми владеет АО «Тепловая компания». Этих сетей по городу 1500 километров, а их износ составляет почти 80 %.

– За последние два месяца по сетям «Омск РТС» было 18 отключений, а по сетям «Тепловой компании» почти 450, – привел данные гендиректор ТГК-11. – При подготовке к отопительному сезону мы на своих сетях проводим 100 % гидравлические испытания, то есть намеренно даем давление 1,25 от рабочего, чтобы проверить трубы на целостность, специально рвем слабые места, чтобы их починить. «Тепловая компания» подобное делает лишь на 40 %, потому что от избыточного давления ветхие трубы попросту рассыплются.

Техническое состояние сетей «Тепловой компании» настолько удручающее, что за прошлый год 10 миллионов тонн воды, нагретой на омских ТЭЦ и отправленной в сеть, попросту растеклось по городу.

– Я уже подписал письмо в надзорные органы, в том числе в областную прокуратуру с просьбой разобраться с этой проблемой, – сообщил Хилько. – Наша так называемая ночная подпитка, которая доходит до 700–800 тонн в час, просто пропадает в повреждениях, то есть 15 железнодорожных цистерн горячей воды, к примеру, мы теряем за час только от ТЭЦ-5. Сейчас от ТЭЦ-5 к тепловым узлам у нас по двухтрубным (прямой и подающий трубопровод) сетям циркулирует 16–17 тысяч тонн воды, и мы подходим к очень опасному моменту, когда мы элементарно не успеваем ее нагреть из-за протечек. Если случится мороз и нам не хватит воды, придется остановить станцию. Почему-то никто не придает значения этой серьезнейшей проблеме, а ведь это очень опасно, сети необходимо срочно ремонтировать.

Для ремонта и замены труб необходимы миллиарды рублей, которых нет ни в областной казне, ни у самих энергетиков. Регион направил заявку на выделение средств из федерального бюджета. В ближайшие три года на эти цели должно поступить около двух миллиардов рублей. По расчетам мэрии, для модернизации сетей «Тепловой компании» требуется не менее 7 млрд рублей.