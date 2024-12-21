По мнению Никиты Щитова, «ястребы» должны достойно проявить себя в борьбе за Кубок Гагарина. Все хотят посмотреть на работу нового тренера.

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов считает, что «Авангард» может хорошо сыграть в плей-офф с новым главным тренером Ги Буше. «Ястребы» еще прибавят, считает эксперт.

– Я думаю, что «Авангард» должен добавить и хорошо пошуметь в плей-офф. Надо только дождаться, когда Ги Буше решит свои проблемы с коленом и присоединится к команде. Команда и так должна подняться повыше. Но я думаю, что «Авангард» должен достойно проявить себя. Общественность хочет посмотреть на работу нового тренера, – цитирует Щитова «РБ Спорт».

Ги Буше подписал с «Авангардом» контракт до конца сезона 2025/2026. Канадец прилетел в Омск, провел с командой одну тренировку и отправился на родину решать проблему с медицинской страховкой после операции на колене. Сейчас командой руководит его помощник Дэйв Барр.

Сегодня, 21 декабря, «ястребы» играют на выезде с тольяттинской «Ладой». Начало матча в 19:00 по омскому времени.