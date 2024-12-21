Для легковых автомобилей предусмотрен дальний проезд, но многие водители игнорируют требование знака.
Сразу 190 штрафов получили водители за неправильный проезд под метромостом в центре Омска. На пересечении улиц Красный путь и Фрунзе для легкового транспорта установлен знак 3.1 «Въезд запрещен». Этот проезд предназначен для общественного транспорта, автомобилистам нужно пользоваться дальним проездом, но многие игнорируют требования знаков.
- Бюджетным учреждением Омской области «Безопасный регион» проведена модернизация комплекса фиксации нарушений. Теперь собственникам легкового транспорта все-таки придется научиться соблюдать правила на данном участке. Только за сутки сотрудники Госавтоинспекции вынесли 190 постановлений за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой на данном перекрестке, - сообщили в Госавтоинспекции.
Так называемые «письма счастья» придут автовладельцам в ближайшее время.