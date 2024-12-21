Омск-Информ
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·Происшествия

В здании на Ленина, 14, находится знаменитая башня с часами. Сегодня днем его заволокло дымом.

Сегодня днем в центре Омска, на Любинском проспекте, едва не произошел пожар в историческом здании Московских торговых рядов. Как сообщает телеграм-канал «Омск_путеводитель», загорелась вытяжка в ресторане «Розы-морозы», который находится на первом этаже дома № 14 на улице Ленина. Омичам и гостям города здание известно по башне с часами.

Задымление в ресторане было оперативно ликвидировано, серьезных последствий удалось избежать.

·Происшествия

В здании на Ленина, 14, находится знаменитая башня с часами. Сегодня днем его заволокло дымом.

Сегодня днем в центре Омска, на Любинском проспекте, едва не произошел пожар в историческом здании Московских торговых рядов. Как сообщает телеграм-канал «Омск_путеводитель», загорелась вытяжка в ресторане «Розы-морозы», который находится на первом этаже дома № 14 на улице Ленина. Омичам и гостям города здание известно по башне с часами.

Задымление в ресторане было оперативно ликвидировано, серьезных последствий удалось избежать.