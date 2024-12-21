Инициатива Омской области вошла в постановление верхней палаты российского парламента.

Накануне было принято постановление Совета Федерации, куда вошла инициатива Омской области о перерегистрации Почты России на территорию региона, сообщил сенатор Иван Евстифеев.

– Это не говорит о том, что вопрос уже решен. Это говорит о том, что Совет Федерации в лице председателя Валентины Матвиенко поддерживает инициативу губернатора по поводу перерегистрации Почты России как госкорпорации на территорию города Омска. Такая маленькая победа, – сказал сенатор в интервью ГТРК «Иртыш».

Представитель Омской области в верхней палате российского парламента объяснил, что далее власти региона будут вести работу с федеральными министрами, включая председателя правительства РФ Михаил Мишустина.

Вопрос о перерегистрации Почты России в Омскую область поднимался в Совете Федерации на прошлой неделе. Сенаторы в целом положительно оценили инициативу омских властей, напомнив требование президента Владимира Путина о переезде госкорпораций и крупных компаний в регионы.

Для Омской области перерегистрация Почты России – это не только дополнительные налоги в бюджет, но и важная имиджевая составляющая.