Два года назад Кирилл Танков получил тяжелую травму и едва не закончил с хоккем.

ХК «Авангард» совершил обмен с петербургским СКА. За денежную компенсацию в Омск едет 22-летний нападающий Кирилл Танков. У хоккеиста действующий двусторонний контракт, сообщает телеграм-канал «Омских крыльев». Судя по всему, Танков будет выступать за эту команду с перспективой игры за «Авангард».

В чемпионате ВХЛ форвард провел 122 матча, в которых набрал 66 (32+34) очков при показателе полезности: +19. Также в его активе 2 матча в КХЛ.

Кирилл Танков считается одним из самых талантливых представителей своего поколения. Два года назад его карьеру едва не оборвал инцидент в матче ВХЛ. Соперник толкнул потерявшего равновесие Танкова в спину, тот ударился головой о борт и получил перелом шейного позвонка. Восстановление после травмы заняло почти год.