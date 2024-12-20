Преступление было совершено в ноябре 1976 года. По горячим следам убийцу задержать не смогли.

Сотрудники полиции задержали в Омске 76-летнего пенсионера, который обвиняется в убийстве, совершенном 48 лет назад. Раскрыть преступление удалось с помощью современных методов проведения судебно-дактилоскопической экспертизы.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в ноябре 1976 года на тот момент 28-летний молодой человек под предлогом покупки проигрывателя пришел в квартиру 62-летней труженицы тыла, жившей в доме на Ферганской улице в Москве. Преступник избил хозяйку, задушил ее и похитил аппаратуру, кожаный чемодан, хрустальную посуду и другое имущество.

– Установить личность и задержать злоумышленника по горячим следам не представилось возможным, - отметила Ирина Волк. – В результате работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет в декабре текущего года полицейскими была установлена личность подозреваемого. Им оказался 76-летний ранее судимый мужчина, который был задержан по месту жительства в городе Омске.

Дактилоскопическая экспертиза показала, что следы пальцев рук, изъятые на месте преступления, совпадают с отпечатками пальцев рук пожилого омича. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по ст. 102 УК РСФСР. До суда пенсионер будет находиться под подпиской о невыезде.