Ребенок не вернулся домой после школы.

Сегодня, 20 декабря, омская полиция объявила в розыск пропавшего 9-летнего Александра Кирилова. Родители мальчика сообщили полицейским, что сегодня в 17:20 ребенок вышел из школы на улице Романенко, но домой так и не пришел.

Пропавшему школьнику на вид 8 лет, у него худощавое телосложение, рост составляет 130 см. Был одет в серо-бежевую куртку-парку, сине-голубую шапку и синие ботинки.

Если у вас есть информация, которая поможет найти мальчика, позвоните в полицию по телефонам 79-34-02 или 102.

Обновление от 22.25

Мальчик найден. Предварительно, противоправных действий в отношении него не совершено, сообщили в полиции. Сейчас он находится с родителями.