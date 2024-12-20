Омск-Информ
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·Общество

На этом месте весной высадят газон.
В Ленинском округе Омска завершилась рекультивация свалки. Как сообщил в своем ТГ-канале губернатор Виталий Хоценко, весной подрядчик высадит там газон.
Как сообщалось ранее, на площади более 620 тыс. кв. м сформировали два свалочных массива высотой 14–16 метров каждый, устроили площадки для очистных сооружений, более 160 дегазационных скважин и изолирующие экраны.
Ранее в Омске рекультивировали свалки в Кировском, Центральном и Советском округах. На эти цели из бюджетов всех уровней потратили 8 млрд рублей.
·Общество

На этом месте весной высадят газон.
В Ленинском округе Омска завершилась рекультивация свалки. Как сообщил в своем ТГ-канале губернатор Виталий Хоценко, весной подрядчик высадит там газон.
Как сообщалось ранее, на площади более 620 тыс. кв. м сформировали два свалочных массива высотой 14–16 метров каждый, устроили площадки для очистных сооружений, более 160 дегазационных скважин и изолирующие экраны.
Ранее в Омске рекультивировали свалки в Кировском, Центральном и Советском округах. На эти цели из бюджетов всех уровней потратили 8 млрд рублей.