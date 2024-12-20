На одной из трасс столкнулись четыре фуры.

Ухудшение погоды в Омской области отразилось на дорожных условиях. Как сообщает Госавтоинспекция, сегодня поступило уже 7 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях на загородных трассах.

Например, на дороге Федоровка – Александровка столкнулись четыре большегруза. Причиной аварии стало несоблюдение безопасной дистанции. Транспорт получил повреждения, но никто из водителей не пострадал.

– В сложившейся дорожной обстановке водителям необходимо соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом погодных условий, избегать необдуманных маневров и резкого торможения, строго выполнять предписание дорожных знаков, – отметили в ГИБДД.

Обращаться за помощью на дорогах или сообщать о дорожно-транспортных происшествиях можно по телефону 102, а также по телефонам экстренных служб либо встречному экипажу ДПС.