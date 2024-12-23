Даже при минимальной концентрации алкоголя в крови его влияние на кору головного мозга колоссально, безопасный градус – это ноль.

Большинство с нетерпением ждет празднования Нового года. Время праздников – период, наполненный различными встречами с коллегами, друзьями и семьей. Событий предстоит масса, и многие из них могут сопровождаться алкоголем. Бывает непросто в праздники отказаться от алкоголя и тем, кто любит выпить, и тем, кто бросил или стремится сократить потребление до нуля. Но почти у каждого есть знакомые, которые говорят: «Выпей! В праздники же можно!» Так что не сойти с намеченного пути очень сложно.

Зав. сектором эпидемиологии неинфекционных заболеваний Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, врач-методист Сергей Белус рассказывает, как избежать рискованного потребления алкоголя в предстоящие праздники.

– Алкоголь – это натуральный яд, который влияет на все процессы в нашем организме, а также на процессы торможения. Поэтому человеку «под градусом» кажется, что он преодолел всякие барьеры, что теперь ничто не мешает ему отдыхать и веселиться. Но даже при минимальной концентрации алкоголя в крови его влияние на кору головного мозга колоссально, что может привести к печальным последствиям для здоровья и плачевным результатам необдуманного поведения, – подчеркивает Белус.

Рекомендации тем, кто хочет провести праздники безопасно и умеренно, не ударяясь в безудержный кутеж, а также тем, кто хочет быть трезвым и здоровым все новогодние каникулы, вполне реально соблюсти.

Во избежание отравления некачественным алкоголем приобретайте его только в проверенных торговых точках, имеющих лицензию на продажу алкогольной продукции. При выборе алкогольных напитков обратите внимание на состояние упаковки. Пробка на бутылке должна плотно прилегать к стеклу, не прокручиваться, при переворачивании бутылки ее содержимое не должно вытекать. На каждой бутылке крепкого алкогольного напитка и вина должна быть установлена федеральная специальная марка (для отечественного алкоголя) или акцизная марка (для импортного), на которую наносится штрихкод с информацией о производителе, наличии лицензии, дате розлива и другие параметры. Ни в коем случае не приобретайте алкогольную продукцию через Интернет, в непроверенных организациях, исключите покупку контрафактного алкоголя без специальных и акцизных марок.

Устанавливайте для себя реалистичные цели. Будьте честны с собой и разработайте план – сколько, чего и когда вы собираетесь выпить. Не забывайте о хороших и полезных привычках (употребление свежих овощей и фруктов, например). Помните об осознанном потреблении пищи и напитков, в том числе алкогольных. Если вы человек семейный и у вас есть дети, необходимо планировать семейные праздники без алкоголя. Даже ответственное и умеренное употребление может дать детям неверное представление о том, что алкоголь – это неотъемлемая часть праздника. Покажите своим детям, что алкоголь – это необязательный элемент веселья.

Избегайте смешивания различных видов алкогольных напитков, например вина и водки, чтобы не столкнуться с неприятными последствиями. Безусловно, нельзя сочетать алкоголь с кофе и различными энергетическими напитками «чтобы взбодриться». Вопреки существующему мнению энергетики и кофе протрезветь вам не помогут, зато такое сочетание может привести к различным сердечно-сосудистым проблемам.

Если вы принимаете какие-либо лекарственные препараты, то стоит обратить внимание на аннотацию к ним: если там четко написано, что препарат несовместим с алкоголем, вывод однозначен – от алкоголя нужно отказаться.

В период праздников число дорожно-транспортных происшествий увеличивается в разы, не только по вине водителей, но и пешеходов. Даже минимальное употребление алкоголя является строгим противопоказанием к вождению автомобиля, выпил – не садись за руль.

И всегда обязательно помните: безопасный градус – это ноль.