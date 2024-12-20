Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Мать ребенка выразила свое недовольство таким поведением.
Омичка пожаловалась в соцсетях на водителя маршрутки № 305, который высадил ее сына, несмотря на запрет. У мальчика закончились деньги на каре «Омка».
– Вчера мой сын сел в маршрут номер 305, предъявил льготную карту, водитель сказал, что закончились поездки, сказал, рассчитывайся деньгами, ребенок ответил, что денег нет с собой. В салоне женщины предложили заплатить за моего ребенка, на что водитель сказал: не надо за него расплачиваться, пусть сам платит. В итоге высадил, – рассказала омичка.
В мэрии сообщили, что направили обращение перевозчику для проведения проверки и инструктажа.
В комментариях к посту еще одна омичка пожаловалась на то, что ее дети постоянно попадают в неприятные ситуации в маршрутках из-за того, что выглядят старше своих лет, и иногда у них на «Омках» кончаются деньги.
·Общество

Мать ребенка выразила свое недовольство таким поведением.
Омичка пожаловалась в соцсетях на водителя маршрутки № 305, который высадил ее сына, несмотря на запрет. У мальчика закончились деньги на каре «Омка».
– Вчера мой сын сел в маршрут номер 305, предъявил льготную карту, водитель сказал, что закончились поездки, сказал, рассчитывайся деньгами, ребенок ответил, что денег нет с собой. В салоне женщины предложили заплатить за моего ребенка, на что водитель сказал: не надо за него расплачиваться, пусть сам платит. В итоге высадил, – рассказала омичка.
В мэрии сообщили, что направили обращение перевозчику для проведения проверки и инструктажа.
В комментариях к посту еще одна омичка пожаловалась на то, что ее дети постоянно попадают в неприятные ситуации в маршрутках из-за того, что выглядят старше своих лет, и иногда у них на «Омках» кончаются деньги.