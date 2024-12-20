Инцидент произошел в городе Амурске Хабаровской области.

Бывший хоккеист системы омского «Авангарда» Алексей Яценко избил полицейского, которого вызвала знакомая, сообщает телеграм-канал SHOT.

По версии силовиков, в ночь со среды на четверг Яценко выпивал со своей знакомой в городе Амурске Хабаровского края. После чего приятельница обратилась в полицию и заявила, что спортсмен, а ныне тренер по хоккею, избил ее.

Сотрудник полиции отправился к Яценко, но 28-летний хоккеист не стал общаться со стражем порядка и нанес ему около пяти ударов по лицу. После этого тренера задержали. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В МХЛ игрок выступал с 2014 по 2017 год и набрал 52 очка в 167 встречах. В ВХЛ в сезоне 2017/18 защитник выступал за новокузнецкий «Металлург», а в сезоне 2019/20 за «Рязань». В последней команде он набрал шесть очков в 43 встречах.