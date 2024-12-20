Общение происходило в рамках постоянного плодотворного сотрудничества. Делегация ЛНР пробудет в Омске еще несколько дней.

Накануне спикер областного парламента Александр Артемов на встрече с врио города Стаханова ЛНР Наталией Жулинской обсудили актуальные вопросы развития и укрепления партнерских отношений, а также новые совместные проекты.

В разговоре участвовали зампредседателя регионального Заксобрания Павел Коренной и замглавы Стаханова Андрей Плехов.

Два региона плодотворно укрепляют сотрудничество.

– Активно помогаем нашему подшефному Стаханову. Совсем недавно отправили фуру из Омска с новогодними подарками для детей подшефного города. Для нас крайне важно сохранять и развивать тесные связи. Колоссальную поддержку оказывает правительство Омской области во главе с губернатором Виталием Павловичем Хоценко. Очень многое сделано, стахановчане выражают благодарность губернатору, правительству Омской области. Выстроены различные формы нашего сотрудничества. Надеюсь, что они будут только укрепляться. Продолжим и дальше осуществлять взаимодействие, обмениваться опытом, – отметил Артемов.

Для гостей провели экскурсию по зданию областного парламента с богатой историей и рассказали о деятельности современного Заксобрания.

Добавим, что делегация из ЛНР продолжит работу в Омской области до 22 декабря. Гости посетят крупные омские промпредприятия, учреждения образования, культуры и спорта. Омская область оказывает ЛНР поддержку различной направленности, особо при этом выделяя подшефный Стаханов. В частности, омские парламентарии помогают коллегам из ЛНР встраиваться в систему законодательства РФ.

В сентябре текущего года Александр Артемов и председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко заключили Соглашение о межпарламентском сотрудничестве между Народным советом ЛНР и Законодательным собранием Омской области, направленное на укрепление межрегионального сотрудничества между ЛНР и Омской областью.

Кроме того, омские депутаты регулярно участвуют в формировании гуманитарной помощи новым республикам. Александр Артемов посещает Стаханов, встречается с гражданами и участниками спецоперации.