Омск-Информ
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·Общество

Элеонора Кролевец стала руководителем городской детской клинической больницы № 3 в Нефтяниках.

Главврачом городской детской клинической больницы № 3 назначена бывшая министр здравоохранения Омской области Элеонора Кролевец. В ноябре она после четырех лет работы ушла в отставку, поскольку с чиновницей не продлили контракт. В ведомстве Элеонора Кролевец курировала вопросы родовспоможения, оказания помощи женщинам и детям.

До прихода в Минздрав специалист работала в департаменте здравоохранения омской мэрии. Еще ранее была врачом – акушером-гинекологом женской консультации городской клинической больницы № 1, акушером-гинекологом женской консультации городской больницы № 3 и роддома №2. 

Ранее детскую клиническую больницу № 3 возглавляла Людмила Безрукова. До прихода Кролевец обязанности главного врача исполняла Ольга Бреус.

·Общество

Элеонора Кролевец стала руководителем городской детской клинической больницы № 3 в Нефтяниках.

Главврачом городской детской клинической больницы № 3 назначена бывшая министр здравоохранения Омской области Элеонора Кролевец. В ноябре она после четырех лет работы ушла в отставку, поскольку с чиновницей не продлили контракт. В ведомстве Элеонора Кролевец курировала вопросы родовспоможения, оказания помощи женщинам и детям.

До прихода в Минздрав специалист работала в департаменте здравоохранения омской мэрии. Еще ранее была врачом – акушером-гинекологом женской консультации городской клинической больницы № 1, акушером-гинекологом женской консультации городской больницы № 3 и роддома №2. 

Ранее детскую клиническую больницу № 3 возглавляла Людмила Безрукова. До прихода Кролевец обязанности главного врача исполняла Ольга Бреус.