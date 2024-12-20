Снегопады синоптики обещают в субботу, а воскресенье пройдет без осадков.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области ожидается похолодание. Днем в субботу будет –7...–12 градусов. Местами ожидается небольшой снег, изморозь и туман. На дорогах – гололедица. Ветер – 4–9 м/с.

Ночная температура составит –16...–21 градус. Местами может похолодать до –26 °С.

В воскресенье днем будет –11...–16 °С. Осадков не ожидается, однако в некоторых районах могут присутствовать туман и изморозь, а на дорогах – гололедица. Ветер – 3–8 м/с.

По данным Gismeteo, в Омске в субботу будет –9...–13 градусов. Синопики обещают снегопад и небольшой ветер. В воскресенье похолодает до –12...–17 °С, но снегопад прекратится.