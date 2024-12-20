Сейчас на территории особой экономической зоны зарегистрировано 7 резидентов с заявленным суммарным объемом инвестиций более 39 млрд рублей.

Омская особая экономическая зона «Авангард» вошла в десятку лучших в стране, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Виталий Хоценко. Он назвал это хорошим результатом для молодой площадки.

– Инвесторы заинтересованы в размещении производств в особой экономической зоне. На инвесткомитете мы с потенциальными инвесторами обсуждаем параметры проектов, их результаты в будущем, чтобы учитывать в первую очередь интересы региона, – отметил Виталий Хоценко. – Спасибо Миэкономразвития России и Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ РФ за высокую оценку нашей работы. Продолжим делать регион привлекательным для инвестиций.

В настоящее время на территории ОЭЗ «Авангард» зарегистрировано 7 резидентов с заявленным суммарным объемом инвестиций более 39 млрд рублей. Фактический объем инвестиций составил более 4 млрд рублей: первым будет введено предприятие по выпуску крепежных изделий.

Кроме крепежных изделий, в Омске будут производиться графитированные электроды для металлургической промышленности, смазочные и охлаждающие жидкости для металлообработки, подъемно-транспортное оборудование, строительные материалы, продукты модифицирования битума, климатическое оборудование.

ОЭЗ «Авангард» расположена в промышленном узле Советского округа Омска.