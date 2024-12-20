Следственный комитет расследует коррупционный скандал в Омской области.

Следственное управление СК России по Омской области возбудило уголовные дела в отношении заместителя главы Калачинского района, который также является начальником управления сельского хозяйства и продовольствия, и главы фермерского хозяйства. Фермер обвиняется в даче взятки в крупном размере по ч. 4 ст. 291 УК РФ, а глава – в получение по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

По версии следствия, в октябре 2023 года заместитель главы района получил от фермера взятку в размере 500 тысяч рублей за решение ряда вопросов, касающихся материальной выгоды фермера.

В настоящее время проводятся обыски на местах жительства и работы подозреваемых, а также допросы и другие следственные действия для выяснения всех деталей преступления. За указанные преступления предусмотрено наказание от 7 до 12 лет тюремного заключения.