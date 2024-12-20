Мужчина потратил более 11 тысяч рублей на покупки, но был пойман и получил срок.

В Омской области суд приговорил охранника магазина, который украл деньги с потерянной банковской карты. Ранее не судимый 66-летний мужчина признан виновным в краже по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

Судебное разбирательство установило, что 6 сентября 2024 года охраннику, работающему в гипермаркете в Омске, была передана банковская карта, найденная другим человеком на парковке.

В течение двух дней он использовал эту карту для покупок в магазине, оплачивая продукты и бытовую химию, что причинило владелице карты, жительнице Горьковского района, ущерб более 11 тысяч рублей. Мужчина признал свою вину, а также вернул украденную сумму.

С учетом мнения прокурора суд назначил ему наказание в виде одного года условного лишения свободы с испытательным сроком в 1 год и 6 месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу.