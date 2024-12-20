Новосибирская компания «Перспектива» присматривается к земельным участкам в Омске.

В середине декабря в Омске зарегистрирован новый застройщик, компания «Перспектива». Фирма зарегистрирована на улице Чапаева, но по факту не ведет строительной деятельности.

Совладельцами выступают известные новосибирские застройщики, ГК «Вира». Они возвели в соседнем городе целый ряд микрорайонов; ЖК «Луна», «Грандо», «Матрешкин двор».

Соучредителем «Виры» является Денис Карелин, который заявил, что пока компания присматривается к омским земельным участкам.

– Застройщик пока только зарегистрирован на перспективу. Мы постоянно отслеживаем ситуацию в Омске, смотрим различные земельные участки, но пока не встретили подходящих, – цитирует Карелина «СуперОмск»

Фамилия и имя Дениса Карелина совпадают с данными сына легендарного спортсмена, борца, трехкратного победителя Олимпийских игр, неоднократного чемпиона мира, Европы, СССР, члена Совета Федерации, заслуженного мастера спорта СССР, Героя Российской Федерации Александра Карелина.