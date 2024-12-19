«Ястребы» обыграли нижнекамцев в овертайме со счетом 4:3.

В четверг, 19 декабря, в Нижнекамске омский «Авангард» сыграл с «Нефтехимиком». В первом и начале второго периода лидировали хозяева, забросив две шайбы, счет составил 0:2.

Однако «ястребы» провели несколько успешных атак, и нападаюший Наиль Якупов заработал первую шайбу для омичей. Второй гол забросил нападающий Иван Игумнов, сравняв счет.

Затем шайбу в ворота хозяев забросил капитан Дамир Шарипзянов, 3:2. В третьем периоде «Нефтехимик» сравнял счет, и игра перешла в овертайм. В дополнительное время победный гол «Авангарду» забросил Наиль Якупов. В итоге игра завершилась со счетом 4:3.

Таким образом омичи одержали четвертую победу подряд. Следующий матч «Ястребы» проведут после тольяттинской «Лады» на выезде в субботу, 21 декабря, в 19:00.