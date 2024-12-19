Президент считает, что видеохостинг предлагает россиянам ролики с политической пропагандой против России.

Сегодня, 19 декабря, прошла прямая линия с президентом Владимиром Путиным. Во время мероприятия свой вопрос задал блогер Влад Бумага А4. Он попросил прокомментировать ситуацию с замедлением YouTube в России.

Глава государства ответил, что в этом виноват Google, а не РФ. По его словам, если компания хочет работать в России, она должна соблюдать законы. Президент считает, когда россияне ищут на YouTube музыку или ролики на тему культуры, видеохостинг предлагает им политическую пропаганду против России.

– Вопросов больше на стороне YouTube, чем на нашей стороне. Google сократил финансирование «дочек» в России, поставку соответствующей техники и сам создал для себя проблемы, – заявил Путин.

Владимир Путин уверен, что если Google и YouTube изменят свою политику, проблем не будет. Но если нет, их место займут другие ресурсы.