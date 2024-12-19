Автомобиль внезапно загорелся на улице, когда в салоне находился мужчина.

Сегодня, 19 декабря, в Омске на улице Авангардной загорелся автомобиль. Инцидент произошел днем около 16:21.

Когда машина загорелась, в салоне находился водитель. Мужчина сам выбрался из автомобиля, однако он успел пострадать.

Хотя машину потушили быстро (к 16:31 открытое горение уже ликвидировали), она все равно полностью сгорела. Восстановить ее нельзя.

Тушением авто занимались восемь спасателей и два пожарных автомобиля. Дознаватели МЧС России устанавливают предварительную причину пожара.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области