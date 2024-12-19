Двое судей получили назначения, которые не ограничены сроками.

Сегодня, 19 декабря, в омском Законодательном собрании приняли решения о назначении нескольких мировых судей в Омске и Омской области. Так, Маргариту Анофрикову назначили на должность мирового судьи судебного участка № 107 в Кировском судебном районе Омска без ограничения срока полномочий.

Мария Степанчикова получила назначение на пост мирового судьи судебного участка № 14 в Муромцевском судебном районе Омской области. Ее полномочия также не ограничены сроками.

Анастасия Кононкова в течение следующих трех лет будет работать мировым судьей судебного участка № 64 в Октябрьском судебном районе Омска. Тамара Свотина в течение аналогичного срока будет занимать пост мирового судьи судебного участка № 66 в Октябрьском судебном районе Омска.

Кроме того, Анастасия Очеретяная займет должность мирового судьи судебного участка № 28 в Седельниковском судебном районе Омской области на следующие три года.