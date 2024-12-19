Мужчина украл из магазинов четыре банки икры.

В полиции завели уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемым стал 39-летний житель Кировского округа, который целый месяц выносил из гипермаркета на Лукашевича банки с лососевой икрой. Общая сумма ущерба составила 18 тыс. рублей.

Полицейские выяснили, что первое преступление мужчина совершил в конце сентября. Тогда он взял из холодильника банку икры стоимостью 4500 рублей, спрятал в карман и ушел из магазина. Затем в начале октября он украл еще две банки с икрой, а через две недели – еще одну.

Омича задержали сотрудники службы безопасности на выходе из супермаркета. Сейчас полицейские выясняют, причастен ли мужчина к другим аналогичным преступлениям.