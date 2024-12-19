В настоящее время система отопления поселка функционирует в штатном режиме, и планов ее отключения в зимний период 2024–2025 годов нет.

Совещание по вопросу отопления поселка Горячий Ключ состоялось 19 декабря.

– В обсуждении приняли участие руководители ЗМК «Мост», представители Минэнерго Омской области, прокуратуры, администрации Омского района и Дружинского поселения, теплосетевой компании. Приняли решение о совместной проработке вопроса об определении дальнейшего источника теплоснабжения поселка и приведения в нормативное состояние тепловых сетей, – сообщил заместитель главы района по строительству, вопросам ЖКК и жизнеобеспечения Максим Земсков.

Суть проблемы такова: поселок, в котором проживает порядка 3 тыс. человек, отапливается от котельной, владельцем которой является завод металлоконструкций «Мост». Недавно ЗМК «Мост» уведомил администрацию муниципалитета о прекращении предоставления услуг по теплоснабжению населения.

– Администрация района согласия на вывод источника теплоснабжения не давала. В 2025 году администрацией района, при обеспечении финансирования, планируется выполнение работ по реконструкции (заглублению) магистральных сетей водоснабжения в указанном населенном пункте. В настоящее время система отопления функционирует в штатном режиме, и нет планов ее отключения в 2024–2025 году, – пояснил Земсков.

Параллельно с решением вопроса по котельной ЗМК администрация поселения предлагает жителям воспользоваться льготами по газификации индивидуального жилья. Газ к Горячему Ключу подведен давно, газификация до границ земельного участка проводится бесплатно.