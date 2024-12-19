Завершающим мероприятием 150-летия Омской драмы стало торжественное вручение высоких государственных наград коллективу и артистам.

Сегодня в Омской драме – особый день. Его можно считать завершением череды праздничных событий по поводу 150-летия старейшего театра региона. Напомним, что глобальные юбилейные торжества прошли в конце мая. А в ноябре указом президента России Владимира Путина труппа Омской драмы отмечена высокими государственными наградами.

Сегодня эти награды передали их законным владельцам губернатор Виталий Хоценко и заместитель полномочного представителя президента России в СФО Олег Денисенко.

Орденом «За заслуги в культуре и искусстве» награжден коллектив театра.

Орденом «За заслуги в культуре и искусстве» награждены: народный артист России Валерий Алексеев; народная артистка России Валерия Прокоп; заслуженная артистка России Татьяна Филоненко.

Медалью «За труды в культуре и искусстве» награждены: заслуженные деятели культуры Омской области Элеонора Кремель и Любовь Трандина.

Почетное звание «Народный артист Российской Федерации» присвоено актеру Омского академического театра драмы Александру Гончаруку.

Почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присвоено артистам Омского академического театра драмы: Ирине Герасимовой, Марине Кройтор, Татьяне Прокопьевой, Владиславу Пузырникову, Анне Ходюн, Руслану Шапорину.

Почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» присвоено главному режиссеру театра Георгию Цхвираве.

Виталий Хоценко и Олег Денисенко подчеркнули роль Омского драматического театра в культурной жизни не только региона, но и всей страны. Прозвучало много слов благодарности виновникам торжества.

Директор театра Виктор Лапухин в ответном слове высказал надежду, что и после юбилейных торжеств можно будет представлять артистов к высоким званиям. Он отметил, что театр стал настоящей школой и кузницей кадров. Сегодня во многих регионах страны успешно работают выходцы из Омской драмы.

– Как меня учили старшие по возрасту люди, спасибо надо говорить себе. А у нас театр очень сплоченный, и мы себя не подведем! Всегда привыкли говорить: «Мы вас не подведем». А мы себя не подведем, прежде всего. Потому что история у театра ну просто вписана красной строкой в развитие российского театра. Это правда! – подытожил Лапухин.

Своими эмоциями поделились и артисты.

– Я очень люблю этот театр. 37 лет я живу в Омске и никуда не хочу уезжать! Я счастлив, когда прихожу в театр, и счастлив, когда иду домой. Вот моё счастье в том, что сегодня с 9 утра мы репетировали спектакль «Кто боится Вирджинии Вулф?», потому что приехал Роман Габриа. И он сказал вчера: «Ребята, сумасшедшая идея, перед церемонией в 9 утра придёте?». Мы говорим, придём. И это такое большое счастье, потому что, когда мой отец получал орден Трудового Красного Знамени, он говорил: «Сына, главное получить награду в полёте, а не после». Думаю, что я ещё полетаю. И я хочу поблагодарить всех моих коллег, потому что моя жизнь без них... Я не представляю это возможным, потому что я очень люблю актёров нашего театра. Мы как... даже не то чтобы одна семья, это какой-то космический организм, потому что мы чувствуем друг друга, мы болеем друг за друга, мы поздравляем друг друга, – поделился Александр Гончарук.

Татьяна Прокопьева призналась, что очень рада высокой оценке своего труда.

– Хочу выразить свою любовь к театру, к своим партнёрам. А главное, я хочу сказать, что испытываю даже не любовь, а страсть к омскому зрителю! – поделилась актриса.

Звание заслуженной артистки России она воспринимает как новый уровень, будто за ней теперь стоит вся страна.

Общаясь с журналистами, один из самых известных «академиков» Валерий Алексеев наверняка смог бы, но не захотел сдержать слез. Эмоции его буквально переполняли. И первые его слова были не о себе – он искренне радуется за коллег, в том числе Владислава Пузырникова, Анну Ходюн и других.

– Я счастлив за них, что они получили звания! Важно, что одна из наград – она же всему коллективу драмы. А коллектив – это и те люди, которые не выходят на сцену, но всё равно делают этот чудо-театр. Это общее дело, мы одни сами не можем. Нам всегда помогают монтировщики, костюмеры, художники. Они все здесь! – отметил Алексеев.

И признался, что горд тем обстоятельством, что из 150 лет, которые существует театр драмы, 50 лет в нем трудится он.