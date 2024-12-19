Основным подозреваемым по двум уголовным делам проходит экс заместитель главы УВМ УМВД России по Омской области Игорь Маркин.

Начальник второго отдела по расследованию особо важных дел о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики омского Следкома Михаил Зайцев рассказал о деталях уголовного дела в отношении экс заместителя главы регионального УМВД Игоря Маркина. Он является фигурантом двух уголовных дел, возбужденных в апреле нынешнего года: по п. «г, е» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса РФ «Превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц из корыстной или личной заинтересованности» и по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом». Преступление было выявлено в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проводимых оперативными подразделениями УФСБ России по Омской области.

По данным силовиков, бывший заместитель начальника управления – начальник отдела иммиграционного контроля УВМ УМВД России по Омской области в обход закона выдавал гражданам Вьетнама, работавшим в известной сети национальных кафе, разрешения на временное проживание в России. Следствие установило, что 31 декабря прошлого года Маркин получил взятку от владельца сети вьетнамских кафе на сумму 43,2 тыс. рублей.

Как установлено, Маркин за оказание общего покровительства получал от взяткодателя в том числе алкоголь и национальные вьетнамские продукты питания. При этом мзду от вьетнамцев полицейские прятал в неожиданных местах.

– Это индивидуальный предприниматель, владеющий в Омске несколькими кафе с вьетнамской национальной кухней, имеет двойное гражданство: Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам. При обыске в квартире Маркина денежные средства были найдены в футляре для гитары и конвертах с иероглифами. На имущество обвиняемого Маркина наложен арест в сумме порядка 1,3 млн рублей, – цитирует Зайцева «СуперОмск».

При этом на допросе взяткодатель утверждал, что не знает русского языка, но, как оказалось впоследствии, предприниматель отлично им владел и даже получил высшее образование в России.