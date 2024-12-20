Каждый год мобильный оператор готовит сюрпризы для своих клиентов, и этот год не стал исключением.

Российский оператор мобильной связи T2 разработал новогодние активности для своих абонентов. В приложении t2 появился адвент-календарь. Клиенты каждый день могут открывать в ленте историй окошки, где оператор спрятал вдохновляющие послания на Новый год. В тап-игре с Гигапандой по мотивам Hamster Kombat можно получить 1 Гб трафика.

В поддержку зимнего обновления программы лояльности «Больше» Т2 запустила активность, взяв за основу классическую игру в змейку. Клиент может выбрать имя и образ персонажа, который, двигаясь по улицам футуристического города будет собирать украшения для новогодней елки. С каждым собранным элементом змейка становится быстрее, а елка наряднее. Игроки могут получить в качестве приза скидки на смартфоны и связь, промокоды на подписку MiXX, гигабайты и другие бонусы. Самые активные игроки смогут участвовать в еженедельном розыгрыше ценных призов от TECNO.

Также компания первой в мире среди мобильных операторов добавила эмодзи к названию своей сети на экраны смартфонов абонентов. Эмодзи в виде новогодней елки, Деда Мороза, хлопушки и прочих зимних атрибутов уже отображаются у некоторых клиентов. У других они тоже вскоре появятся.

Отметим, что уходящий год стал особенным для оператора. В сентябре Т2 провела масштабный ребрендинг, сменив не только айдентику, но и название.

ООО «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280. Реклама