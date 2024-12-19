Губернатор вручил государственные награды сотрудникам театра, который в этом году отмечает 150-летний юбилей.

Омский государственный академический театр драмы в этом году отмечает 150-летний юбилей. В ноябре вышел президентский указ о присуждении труппе театра государственных наград. Сегодня их в торжественной обстановке вручили глава региона Виталий Хоценко и заместитель полпреда президента в СФО Олег Денисенко.

Обращаясь к коллективу театра, губернатор назвал Омскую драму культурным достоянием региона и одним из символов Омска. В том, что Омск победил в конкурсе на звание «Культурная столицы России 2026 года», есть и значительный вклад театра, отметил Хоценко.

– Вы продолжаете большое дело, несете добро и просвещение омичам, гостям нашей областной столицы. Хотел бы высказать слова благодарности каждому из вас, – сказал глава региона.

Старейший театр Омска основан в 1874 году. В 1983 году театру было присвоено наименование «академический». Омская драма дважды удостаивалась Государственной премии Российской Федерации имени К. С. Станиславского, а также является лауреатом семи национальных театральных премий «Золотая маска».