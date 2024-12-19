Женщина думала, что аферисты тоже помогают ей.

Мошенники обманули 64-летнюю жительницу Октябрьского округа Омска. Она поверила незнакомцам и в результате осталась без квартиры и машины, но с кредитом.

Как сообщили в полиции, в интернете омичка увидела рекламу о дополнительном заработке. Она заполнила анкету, оставила номер телефона, а вскоре ей перезвонил бизнес-партнер, а следом – специалист по работе с клиентами. Вместе они пообещали помогать пенсионерке получать высокие доходы за счет инвестирования.

Омичка поверила, что незнакомцы хотят ее обогатить. Взамен она согласилась помочь им войти в топ-10 лучших менеджеров страны. Она «инвестировала» сначала 10 тыс. рублей. Увидев прибыль на транзитном счете, женщина оформила кредит на 1,2 млн рублей. Потом она заложила автомобиль и однокомнатную квартиру, выручив 1,75 млн рублей, которые тоже перевела на неизвестные счета.

– «Консультанты» продолжили настаивать на дополнительных вложениях. Даже сказали, что внесли свои 400 000 рублей. Но, когда пенсионерка спросила, можно ли вывести прибыль, они придумали историю о нарушении правил инвестирования – поступлении на счет средств от разных лиц. Потерпевшей якобы придется ответить в арбитражном суде по статье «Отмывание денежных средств». Омичка поняла, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в полицию, – сообщили правоохранители.

Женщина потеряла 3,745 млн рублей.