Город, расположенный в Луганской народной республике, стал 31-м городом-партнером Омска.
Омск и Стаханов (Луганская народная республика) стали городами-партнерами. Соглашение о сотрудничестве сегодня, 19 декабря, подписали мэр Омска Сергей Шелест иврио главы городского округа Стаханова Наталия Жулинская.
– Благодарю Наталию Викторовну за визит в наш город. Знаю, что в связи со специальной военной операцией восстановление городского хозяйства и инфраструктуры, в целом с налаживанием нормальной жизни в Стаханове ей приходится нелегко, но Наталия Викторовна, как человек профессиональный, волевой и, безусловно, любящий свое дело, делает все для развития своей территории, – написал Шелест в своем тг-канале.
Как пояснили в городской администрации, Омск и Стаханов будут взаимодействовать в образовательной, культурной, гуманитарной сферах, обмениваться опытом в вопросах работы муниципалитета. Подписанное соглашение носит долгосрочный характер.