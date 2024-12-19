Документ позволит решать ключевые задачи по своевременному финансированию всех социальных обязательств перед жителями.

Рассмотрение проекта регионального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов было одним основных пунктов повестки дня пленарного заседания Законодательного собрания Омской области, состоявшегося 19 декабря. Документ представил депутатам председатель парламентского комитета по финансовой и бюджетной политике Вадим Бережной. Он вкратце напомнил об основных параметрах бюджета: доходы – 137,6 млрд рублей, расходы – 138,1 млрд рублей и дефицит – 548,2 млн рублей.

Режим второго чтения предполагает постатейное распределение средств, и, как сообщил Бережной, в профильный комитет поступило 26 предложений. Поправки направляли как депутаты, так и губернатор Виталий Хоценко. Глава региона, в частности, предложил зарезервировать 1,6 млрд рублей для дальнейшего распределения на обеспечение областного софинансирования по поступившим целевым федеральным средствам. Речь идет в основном о мероприятиях новых нацпроектов. Также губернатор внес поправку по увеличению субсидии местным бюджетам на содержание дорог местного значения – 400 млн рублей, в рамках дорфонда перераспределено на эти цели. Все предложения главы региона депутатами Заксобрания были одобрены и приняты.

Впрочем, без дискуссий пленарное заседание не обошлось. Члены фракции КПРФ предложили урезать финансирование проектов в сфере культуры и спорта, а высвободившиеся средства (порядка 375 млн рублей) направить, в частности, на ремонт и расселение аварийного жилья. Члены комитета по финансовой и бюджетной политике рекомендовали Законодательному собранию отклонить эти поправки.

– Мы живем в очень непростое время, и хочу напомнить, чего же от нас добиваются враги и геополитические соперники. А хотят они, в частности, чтобы у нас не было культуры, не было спорта, не было праздников, чтобы ничего светлого в нашей жизни не было. Когда-то этого же добивалась гитлеровская Германия. И не случайно в пику этим потугам в Москве даже в сложнейшем 1941 году был проведен военный парад, отмечался Новый год, проводились другие детские мероприятия и праздники. В итоге люди никогда не забывали про нормальную жизнь, и это помогло стране выстоять. Считаю, что и сегодня нам следует поступать аналогичным образом, – поддержал позицию членов профильного комитета спикер регионального парламента Александр Артемов.

В итоговом голосовании законопроект поддержали 31 депутат из 42 присутствовавших. От голосования воздержались члены фракции КПРФ, что не помешало принять бюджет.

– Процесс работы над документом был непростым, и принятый сегодня бюджет – результат слаженной работы областного правительства и депутатского корпуса. Ключевые задачи на предстоящий период – своевременное финансирование всех социальных обязательств перед жителями, привлечение дополнительных федеральных ресурсов, достижение национальных целей, поставленных президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, – прокомментировал принятие областного бюджета Виталий Хоценко.

Он добавил, что при поступлении в казну дополнительных средств они будут немедленно направляться на увеличение таких статей бюджета, как строительство и ремонт социальных объектов; расселение аварийного жилья; поддержку программы инициативного бюджетирования (форма непосредственного участия граждан в распределении средств местного бюджета на благоустройство территорий). Глава региона предложил всем депутатам Заксобрания присоединиться к работе, которую проводит правительство, депутаты Госдумы от Омской области и сенаторы по поиску дополнительных источников дохода областного бюджета.