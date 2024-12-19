Пожилое животное серьезно травмировалось и в тот же день умерло.

На улице Маргелова в поселке Светлом (Ленинский округ Омска) 48-летний местный житель выбросил с балкона второго этажа пожилую собаку по кличке Найда. Все произошло на глазах детей – 10-летнего мальчика и 12-летней девочки, игравших в этот момент во дворе.

Хозяин животного, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, спросил у детей, жива ли собака, затем спустился на улицу и унес покалеченное животное домой. В тот же день Найда умерла.

– Дети рассказали о произошедшем родителям, которые обратились в полицию и к волонтерам, – сообщили в пресс-службе УМВД. – В этот же день Найда умерла, и хозяин похоронил ее в лесополосе. В дальнейшем тело было эксгумировано и направлено на экспертизу. Согласно заключению ветеринарной экспертизы, полученные при падении травмы и стали причиной смерти животного.

На владельца погибшей собаки завели уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным в присутствии малолетних». Сейчас ведется расследование.