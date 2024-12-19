Глава региона назвал принятый бюджет «результатом слаженной работы облправительства и депутатского корпуса».
На последнем в этом году заседании регионального Заксобрания был принят бюджет Омской области на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. В предстоящем году доходы региональной казны составят 158,1 млрд рублей, расходы – 158,6 млрд рублей.
– Процесс работы над документом был непростым, и принятый сегодня бюджет – результат слаженной работы областного правительства и депутатского корпуса, – отметил губернатор Виталий Хоценко. – Ключевые задачи на предстоящий период – своевременное финансирование всех социальных обязательств перед жителями, привлечение дополнительных федеральных ресурсов, достижение национальных целей.
Около 60 % бюджетных расходов составит финансирование образования (43,2 млрд рублей), здравоохранения (29,3 млрд рублей) и социальной поддержки населения (24,2 млрд рублей).
Добавим, что в ходе рассмотрения бюджета во втором чтении депутаты приняли 26 поправок. Это необходимо для обеспечения областного софинансирования по целевым федеральным средствам, распределенным региону в ноябре текущего года при принятии федерального бюджета, в том числе на реализацию мероприятий новых национальных проектов.