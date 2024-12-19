Омск-Информ
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·Авто

Дополнительные опасности участникам движения создает снегопад.
Госавтоинспекция предупредила водителей о том, что на дорогах Омской области ухудшились условия. В регионе идут снегопады, которые ограничивают видимость.
– Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада снижать скорость, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие, – отметили в ГИБДД.
Осторожность советуют проявлять и пешеходам. Переходя дорогу, убедитесь, что вас пропускают, ведь в снегопад пешеходы менее заметны.
·Авто

Дополнительные опасности участникам движения создает снегопад.
Госавтоинспекция предупредила водителей о том, что на дорогах Омской области ухудшились условия. В регионе идут снегопады, которые ограничивают видимость.
– Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге. В непогоду во время снегопада снижать скорость, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие, – отметили в ГИБДД.
Осторожность советуют проявлять и пешеходам. Переходя дорогу, убедитесь, что вас пропускают, ведь в снегопад пешеходы менее заметны.