Омск-Информ
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·Происшествия

Виновника аварии в Октябрьском округе разыскивает полиция.
Вчера около 20:10 неизвестный водитель сбил 8-летнего мальчика в Камерном переулке. Ребенок в момент аварии пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Он получил травмы.
Как сообщили в полиции, водитель скрылся с места ДТП. Если вам что-то известно об этом происшествии или водителе, позвоните по телефонам: 79-35-04 или 102.
·Происшествия

Виновника аварии в Октябрьском округе разыскивает полиция.
Вчера около 20:10 неизвестный водитель сбил 8-летнего мальчика в Камерном переулке. Ребенок в момент аварии пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Он получил травмы.
Как сообщили в полиции, водитель скрылся с места ДТП. Если вам что-то известно об этом происшествии или водителе, позвоните по телефонам: 79-35-04 или 102.