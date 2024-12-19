В инциденте никто не пострадал.

В одном из детских бассейнов в Омске взорвалась петарда. Как сообщают «Вести Омск», в помещение, где располагается стойка администратора и пеленальные столики, пиротехнику закинули два школьника. Детей в этот момент сняла камера видеонаблюдения.

– Когда произошел этот звук громкий, я подумала, что что-то упало. Я никак не ожидала, что это был какой-то взрыв. Дыма не было, но был ужасный запах, – рассказывает детский тренер по плаванию Алеся Аксенова.

В происшествии никто не пострадал. Подростков поймали через пару часов после инцидента. Оказалось, оба уже стоят на учете инспекторов по делам несовершеннолетних. Петарду мальчики купили в киоске на улице 70 лет Октября.

– Они гуляли. Один из мальчиков предложил закинуть петарду в какое-нибудь помещение. Просто из хулиганских побуждений, – отметила инспектор по делам несовершеннолетних Амина Нурмагамбетова.

Со школьниками проведут профилактические беседы. Привлечь мальчиков к ответственности за хулиганство до 16 лет невозможно, а им всего 13 и 14 лет.