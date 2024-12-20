Первая в Омске частная многопрофильная клиника специализируется на профосмотрах, поликлинических услугах, есть предложения и для тех, кто заботится о своих пожилых родителях.

Сейчас в это трудно поверить, но 20 лет назад в Омске не было частных клиник, работающих по поликлиническому типу. Такой «первой ласточкой» стал ЦСМ «Доктор САШ». Накануне юбилея обозреватель РИА «Омск-информ» побеседовал с директором клиники Еленой Астафуровой о деятельности клиники, интересных услугах, о ценовой политике и, конечно же, о врачах – лицах «Доктор САШ».

– Елена Александровна, расскажите, как все начиналось?

– Первая частная клиника в Омске, ООО «ЦСМ «Доктор САШ», открылась на волне предпринимательства в 2004 году. Задумывалась она как клиника, по-семейному удобная и профессиональная, способная удовлетворить потребности в качественных медицинских консультациях. Провести своевременную диагностику, отчасти заполнить нишу особого внимания и доверия к врачам. Первым всегда труднее, вторые обходят «горы» и реже попадают в «бурные реки».

Я считаю, что клиника «Доктор САШ» стала настоящей кузницей кадров для всех клиник, которые возникли позже. Можно смело сказать, что практически в каждом медицинском центре используются методики ведения пациентов, разработанные в свое время в нашем медцентре. Кто-то идет быстрее, кто-то интенсивно растет. Нам же удалось сохранить доверие пациентов на протяжении целого поколения. 20 лет в бизнесе – это большой срок. Это стабильность и долголетие, которого мы желаем и нашим пациентам.

– На чем специализируется «Доктор САШ», какой несет основной посыл людям?

– Наша основная миссия – это ранняя диагностика. Предупрежден, значит вооружен. Здоровье – ваше главное достояние.

Задачи клиники – это заключение договоров на профосмотры с предприятиями федерального значения и городскими производственными и торговыми предприятиями. У нас много постоянных, «якорных» клиентов. Сегодня медицинские осмотры – это основное направление нашей деятельности. Они составляют около 80 % от объема всех работ. Цель медицинских осмотров – не допустить формирования профессиональных заболеваний. Условия труда формируют эти заболевания, и наша задача их не допустить вместе с работодателем. Мы разговариваем с работодателем, например, о том, что конкретного сотрудника, чтобы его не потерять, нужно перевести на более щадящий режим работы. Допустим, исключить работу в ночное время, если у него есть проблемы с сердечным ритмом.

Наша забота также – это способствовать безопасности бизнеса по недопущению несчастных случаев на производстве. Мы своевременно информируем сотрудников и работников предприятий о выявленных заболеваниях либо опасности их возникновения.

– Много ли вы «ловите» заболеваний и может ли это привести к отстранению от работы?

– О том, что медосмотр совершенно не формальность, свидетельствует очень большая выявляемость впервые диагностированных заболеваний. Это экономит и время, и средства для дальнейшего лечения. Когда у пациента на руках паспорт здоровья, который мы выдаем каждому по результатам медосмотра, он может с готовыми анализами пойти к узкому специалисту в нашей же клинике либо начать посещать участковую поликлинику.

Таким образом, второй и наиболее важный этап работы – убедить человека, прошедшего профосмотр, в том, чтобы он реагировал на его результаты, по необходимости прошел дополнительные обследования, получал лечение, которое не допустит развитие хронического заболевания. А случаи отстранения от работы по результатам медосмотров не так часты.

– Как люди реагируют на рекомендации врачей по результатам медосмотра?

– Очень часто человек, обратившийся в клинику для прохождения медосмотра, не чувствует себя пациентом, считает, что это услуга, которую «придумал» работодатель. Отсюда и немало негатива. Меня прислали, я вот и «прохожу». Не все понимают, что это не формальность. А необходимость, да и просто повод получить заключение врачей, включая диагностику, лабораторные исследования за счет работодателя и воспользоваться поводом, чтобы после медосмотра обратиться к узкому специалисту. Работодателя волнует только один вопрос: годны ли вы к работе? Думаю, что ваши близкие по-другому смотрят на этот вопрос, да и вы сами заинтересованы в полноценной жизни, в недопущении хронических заболеваний.

– Каких узких специалистов можно посетить в вашей клинике?

– В «Доктор САШ» ведут прием: терапевт, эндокринолог, пульмонолог, травматолог-ортопед, хирург, ревматолог, офтальмолог, психиатр-нарколог, гинеколог-акушер, гастроэнтеролог, невролог, уролог.

УЗИ проводятся на аппаратах экспертного класса, проводятся исследования сосудов. В нашей клинике можно получить консультацию для того, чтобы сделать диагностику и пройти определенный курс лечения. Все необходимые стандарты доказательной медицины мы соблюдаем. Можно также сделать все основные анализы. У нас есть своя лаборатория, а редкие анализы отвозим в другие специализированные лаборатории. Пациент может сдать кровь на анализы в одном месте, то есть у нас, здесь же получить результаты анализов.

– Расскажите о ваших врачах.

– В нашей клинике работают опытнейшие специалисты, есть и «старожилы». К примеру, Татьяна Дмитриевна Сидоренко, врач лабораторной диагностики, работает в «Доктор САШ» с 2007 года. Более участливого врача трудно найти. Наши работники иногда называют Татьяну Дмитриевну «профсоюзом» за заботу о каждом сотруднике.

Второй старейший работник клиники – медицинская сестра по массажу Антонина Николаевна Климова, пришла на работу в 2008 году. Как она сама шутит, «это я удачно зашла, на 16 лет». Ее руки знают много пациентов, некоторые идут не только «на руки», но и называют ее «психотерапевтом», потому что слушать она тоже умеет.

Много лет своей жизни посвятила работе в клинике заслуженный врач России, гастроэнтеролог Руфсида Касымовна Бикбавова, начавшая свою трудовую деятельность еще в 1961 году. Сама она говорит, что если летит в Сочи или в Москву, то у трапа с ней здороваются – настолько много у нее пациентов и почитателей, и не только в нашем городе.

С октября 2013 года работает в «Доктор САШ» Надежда Валерьевна Александрова. Это тот случай, когда человек буквально вырос с должности медсестры регистратуры до заместителя директора. Она редкий человек, который способен обучаться и учиться всегда, не останавливаясь на достигнутом.

Прекрасный опытный гинеколог – Алла Васильевна Серемина. Врачи ультразвуковой диагностики – Оксана Александровна Губина, Светлана Васильевна Проскурина. Волшебные руки у медсестры процедурного кабинета Екатерины Сергеевны Брянцевой. Забота и обнадеживающие голоса регистраторов Полины Рэмис и Марии Зац. Чистоту и уют поддерживает санитарка Рауза Акзамова. Все они и есть лица нашей клиники.

Каждый сотрудник ценен и важен. Специфика проведения медосмотров – это наличие специалистов в одно время и в одном месте. Поэтому коллектив – это единое целое, где каждый – как звезда. Кто-то сияет ярче, кто-то не так заметен на звездном небе, но каждый на своем месте важен и нужен и создает тот баланс, который необходим для стабильной и качественной работы нашего малого предприятия.

– Расскажите о себе. Директор – это тоже лицо клиники, причем первое.

– Меня пригласили в клинику, по сути, как кризисного управляющего. В 2016 году умерла директор клиники, не успев передать дела. Сама я не врач. По первому образованию историк, по второму – экономист. На тот момент за плечами имелся большой опыт работы руководства страховыми компаниями.

Честно скажу, было достаточно сложно, в первую очередь завоевать авторитет коллектива. Мне говорили: «Что вы можете понимать, вы же не врач». А я отвечала, что врачи ничего не понимают в деньгах, давайте сейчас про деньги. Мне указывали на «бухгалтерский подход к медицине». Я говорила: «Нет, мы хотим финансово здоровую стабильную клинику иметь, поэтому будем трудиться вместе с коллективом».

По прошествии времени вижу, что нам это удалось, поэтому мы не пользуемся кредитами, мы стабильны, у врачей всегда есть определенный объем работ.

При этом я занимаюсь своей любимой работой. Мне всегда нравилось работать с предприятиями, с юридическими лицами. Любила всегда людей, которые работают на этих предприятиях.

Мы не всегда действуем стандартно. Потому что, еще работая в другой отрасли, я поняла, что главное – делать чуть больше, чем это нужно по определенному Приказу Минздрава. Тогда все получится.

– У вас есть просто шикарный сервис для заботливых взрослых детей, у которых пожилые родители. Расскажите о нем подробнее.

– С нашей клиникой можно заключить договор на обслуживание пожилых родителей.

Не буду скрывать, некоторые делятся: «Я не хочу говорить маме, сколько это стоит. Она будет переживать». Есть люди, живущие в других городах, а родители остались здесь, и они проявляют заботу таким образом.

Взрослые дети уверены, что у нас нет такого большого наплыва посетителей, чтобы их родитель затерялся в этом потоке.

Мы напомним человеку, что, к примеру, нужно прийти на повторный прием или пора сделать кардиограмму. У нас индивидуальный подход к таким пациентам, мне кажется, мы делаем немножко больше, чем многие другие.

– Покупается какой-то определенный пакет услуг?

– Нет, это семейный депозит, который мы тратим на пациента исходя из его потребностей в медицинском обслуживании. В зависимости от того, что мы обнаружим и где мы увидим какие-то неполадки в здоровье, в организме, туда основные средства из этого депозита и будут направлены. При этом мы поддерживаем связь с родственниками, заключившими договор.

– А можно ваших специалистов вызвать на дом?

– При необходимости, если пожилому человеку трудно самостоятельно выйти из дома, это возможно. Узкий специалист приедет на дом. У нас также нас имеется переносное оборудование, можем взять анализы, сделать УЗИ-диагностику.

– А что за услуга – предоперационная подготовка?

– Предоперационная подготовка тоже очень хорошая услуга. Допустим, предстоит какая-то операция на глазах. Любая операция – это стресс. Чтобы подготовиться к операции, нужно пройти много исследований, и все это можно сделать у нас – в одном месте в сжатые сроки. Если мы какие-то виды работ не делаем, отправляем в другие клиники, есть партнерские договоры между клиниками.

– Обратила внимание, что у вас достаточно демократичные цены.

– В нашем городе всегда есть где потратить деньги «на здоровье», но получить хороший консультативный прием, увы, удается не всегда. Мы не сторонники раскручивания маховика цен, назначая исследования ради исследований с безликим выводом: возрастные изменения. «А чего вы хотели?» Мы хотим, чтобы наши пациенты жили долго и сохранили высокое качество жизни.

Фото: Владимир Казионов

ООО "ЦСМ "Доктор САШ", ИНН 5504096477, Реклама