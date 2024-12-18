Сотрудники авиакомпании отказалась перевозить мужчину и вызвали на место сотрудников полиции.

Известного российского актера и режиссера Евгения Сологалова не пустили на самолет в Омске. Инцидент произошел утром 17 декабря во время посадки на рейс авиакомпании «Победа». Сологалов, планировавший лететь в Москву, перебрал с алкоголем.

Сотрудники «Победы» отказались пускать нетрезвого пассажира на борт и вызвали полицию. На Сологалова составили административный протокол по статье о появлении в общественных местах в состоянии опьянения. 49-летнему актеру грозит штраф до 1000 рублей либо административный арест сроком до 15 суток.

Евгений Сологалов известен по таким проектам, как «Штрафбат», «Глухарь», «Балабол», «Дела житейские», «Идеальное заблуждение», «Вишенка на торте», «Грозовые ворота». В качестве режиссера снимал «Мент в законе», «Рок-н-ролл под Кремлем», «Последняя статья журналиста», «Степные волки», «Я знаю твои секреты», «Павлин, или Треугольник в квадрате».