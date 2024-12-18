Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

КХЛ огласила имена лучших игроков за последние несколько недель.

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги назвала имена лучших игроков по итогам последних трех недель (12–14) регулярного чемпионата. В топ-10 вошел хоккеист омского «Авангарда». Капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов занял третью строчку в рейтинге. Его показатель составил 4,35.

Первое место занял нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа (4,57). Вторая строчка досталась вратарю «Салавата Юлаева» Александру Самонову (4,35). На четвертом месте оказался нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов, на пятом – защитник «Сибири» Тревор Мерфи.

С шестого по десятое место заняли следующие хоккеисты: нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук, нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста, вратарь московского «Динамо» Владислав Подъяпольский, защитник «Ак Барса» Никита Лямкин и нападающий «Амура» Алекс Гальченюк.

·Спорт

КХЛ огласила имена лучших игроков за последние несколько недель.

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги назвала имена лучших игроков по итогам последних трех недель (12–14) регулярного чемпионата. В топ-10 вошел хоккеист омского «Авангарда». Капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов занял третью строчку в рейтинге. Его показатель составил 4,35.

Первое место занял нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа (4,57). Вторая строчка досталась вратарю «Салавата Юлаева» Александру Самонову (4,35). На четвертом месте оказался нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов, на пятом – защитник «Сибири» Тревор Мерфи.

С шестого по десятое место заняли следующие хоккеисты: нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук, нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста, вратарь московского «Динамо» Владислав Подъяпольский, защитник «Ак Барса» Никита Лямкин и нападающий «Амура» Алекс Гальченюк.