Хотя несколько машин хорошо «приложило», в ДТП никто не пострадал.

Сегодня, 18 декабря, в соцсетях появилась информация об аварии на Ленинградском мосту. По словам очевидцев, ДТП произошло на мосту в направлении проспекта Маркса.

Судя по всему, аварии было две. В одном ДТП между собой столкнулись два автомобиля, у одного из них оказался помят багажник. На месте можно было заметить сотрудников ГИБДД.

Через несколько метров произошла другая авария. Тоже столкновение двух авто, при этом у одной из машин смят капот.

«Омск-информ» обратился за подробностями в УМВД России по Омской области.

– В ДТП есть только механические повреждения у автомобилей. Сейчас идет оформление сотрудниками ГАИ, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Другой информации об авариях пока нет.

Фото: скриншоты видео из телеграм-канала «Инцидент Омск»