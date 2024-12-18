Лесоматериалы были из древесины хвойных пород деревьев.

Омская транспортная прокуратура утвердила обвинение в отношении руководителя коммерческой фирмы. Он обвиняется в контрабанде и покушении на контрабанду лесоматериалов стоимостью около 2 млн рублей.

По версии следствия, с августа по сентябрь 2022 года обвиняемый сговорился с двумя подельниками и занимался экспортом лесоматериалов. Для этого он предоставлял на таможне поддельные документы, в которых говорилось о происхождении древесины.

Затем злоумышленники переправили через границу России деревянные опоры для воздушных линий из древесины хвойных пород в количестве 460 штук. Их общая стоимость была более 1,4 млн рублей.

Также в октябре 2022 года с помощью подложных документов они снова пытались перевезти через границу 174 деревянные опоры стоимостью свыше 500 тыс. рублей. Незаконные действия пресекли сотрудники правоохранительных органов, а лесоматериалы изъяли.

Уголовное дело передали в суд. Уголовное дело, которое завели на подельников контрабандиста, уже находится в суде.