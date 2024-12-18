Омск-Информ
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·Общество

Местные жители давно жаловались, что из-за выбросов им нечем дышать.

Минприроды Омской области провело внеплановую проверку в Калачинске. Под прицел инспекторов эконадзора попало предприятие, на которое местные жители неоднократно жаловались. Причина – неприятный запах. Предприятие заподозрили в выбросах.

Проверка показала, что ООО «Калачинский инкубатор» действительно нарушало законодательство в сфере охраны атмосферного воздуха. Предприятие не выполнило требования федерального законодательства: не провело инвентаризацию источников выбросов и не поставило на учет объекты загрязнения воздуха.

На предприятие составили административный протокол. Также «Калачинский инкубатор» получил предписание об устранении нарушений.

·Общество

Местные жители давно жаловались, что из-за выбросов им нечем дышать.

Минприроды Омской области провело внеплановую проверку в Калачинске. Под прицел инспекторов эконадзора попало предприятие, на которое местные жители неоднократно жаловались. Причина – неприятный запах. Предприятие заподозрили в выбросах.

Проверка показала, что ООО «Калачинский инкубатор» действительно нарушало законодательство в сфере охраны атмосферного воздуха. Предприятие не выполнило требования федерального законодательства: не провело инвентаризацию источников выбросов и не поставило на учет объекты загрязнения воздуха.

На предприятие составили административный протокол. Также «Калачинский инкубатор» получил предписание об устранении нарушений.